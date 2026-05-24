Giornata del sollievo gli Sporting Warriors di Aslti in campo al Cus nel quadrangolare organizzato da Samo
Gli Sporting Warriors di Aslti hanno partecipato a un quadrangolare al Cus, organizzato dalla Samo, in occasione della Giornata del Sollievo. La squadra rappresenta l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. La manifestazione ha coinvolto quattro squadre e si è svolta in una giornata dedicata al supporto e alla sensibilizzazione su queste malattie.
La squadra di calcio di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, in campo nel quadrangolare organizzato dalla Samo in occasione della Giornata del Sollievo. Gli Sporting Warriors sono scesi in campo a Palermo, nella sede del Cus, nel torneo in cui hanno partecipato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Kerr Won't Rule Out Sunday and the Warriors Fan Base Can Exhale
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