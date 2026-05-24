Giornale radio del pomeriggio domenica 24 maggio
Domenica 24 maggio, nel pomeriggio, il giornale radio di LaPresse ha riportato le notizie principali del giorno. Sono state fornite aggiornamenti su diversi avvenimenti, senza approfondimenti o analisi. La trasmissione si è concentrata sulla comunicazione di fatti recenti, senza commenti o interpretazioni, offrendo un riepilogo delle notizie più rilevanti per gli ascoltatori.
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Buon pomeriggio louies! Oggi Louis tornerà finalmente sul palco e sarà proprio per il Radio 1 Big Weekend! Il suo set è previsto per le 17:00 (ora italiana)! Purtroppo oggi non riusciremo ad aggiornarvi in diretta a causa del lavoro Ma vi riporteremo tutte l x.com
Radio City Light. . Giornale Radio delle ore 18 di Venerdi 22 maggio Clicca & Ascolta facebook