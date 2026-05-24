Durante la Sprint Race del GP del Canada, sono stati analizzati i risultati della gara, caratterizzata da strategie aggressive e numerosi spunti tecnici. Un commentatore ha affermato che, per la prima volta, il pilota non è stato maturo, evidenziando un aspetto negativo. Tuttavia, ha anche sottolineato che questa situazione rappresenta un punto positivo per la Ferrari. La trasmissione è andata in onda sul canale YouTube di OA Sport.

L’ultima puntata di Sprint Race, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha analizzato i risultati della Sprint Race del GP del Canada, gara che ha regalato spettacolo, strategie aggressive e tanti spunti tecnici da analizzare. Ospiti Biagio Maglienti e Giorgio Piola. L’analisi della prova di Antonelli: “ Era inevitabile che si sarebbe arrivati a questo punto. Toto (Wolff, ndr) aveva già avvertito di non mettere troppa pressione, di non buttare troppa benzina sul fuoco. D’altronde un ragazzo che ha fatto il miracolo che ha fatto lui in questo inizio di stagione con tre vittorie consecutive è ovvio che inizi a sognare il sogno perfetto di diventare campione del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giorgio Piola: “Per la prima volta Antonelli non è stato maturo. C’è un punto positivo per la Ferrari”

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