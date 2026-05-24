Giorgio Pasotti smentisce la crisi con Claudia Tosoni | Non mi ha cacciato di casa Stiamo ancora insieme

Giorgio Pasotti ha dichiarato di non essere stato cacciato di casa dalla compagna e di essere ancora insieme a lei, smentendo le voci di una crisi. Dopo la proposta di matrimonio fatta a gennaio, i due non si seguono più sui social e lui non ha partecipato al compleanno della partner, ma l’attore ha confermato che la relazione prosegue.

Giorgio Pasotti mette in chiaro le voci su una crisi con la compagna Claudia Tosoni. Dopo la proposta di matrimonio dello scorso gennaio, i due non si seguono sui social, lui non era al compleanno di lei, ma sostiene che siano ancora una coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni in crisi”, gli indizi: l’attore assente al compleanno della compagnaRecenti voci indicano un momento difficile tra l’attore e la sua compagna, con alcuni segnali che suggeriscono tensioni nella relazione.

Giorgio Pasotti, la verità sulla presunta crisi (e le nozze) con Claudia TosoniSi sono diffuse voci riguardo a una presunta crisi tra l’attore e la sua compagna, con ipotesi di rottura improvvisa e annullamento delle nozze.

Argomenti più discussi: Elena Radonicich è Frau Klara: Ho riscoperto un tratto comico. Con Pasotti è stato divertente; Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, amore al capolinea: Lui era assente al compleanno della fidanzata. Nozze a rischio, l'indizio sui social.

Giorgio Pasotti smentisce la crisi con Claudia Tosoni: Non mi ha cacciato di casa. Stiamo ancora insiemeGiorgio Pasotti mette in chiaro le voci su una crisi con la compagna Claudia Tosoni. Dopo la proposta di matrimonio dello scorso gennaio, i due non si seguono sui social, lui non era al compleanno di ... fanpage.it

Giorgio Pasotti, la verità sulla presunta crisi (e le nozze) con Claudia TosoniAltro che crisi, stanno traslocando insieme in una nuova casa e pensano alle nozze: le parole di Giorgio Pasotti sulla relazione con Claudia Tosoni. dilei.it