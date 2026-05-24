Gigi D’Alessio ha partecipato al Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes, insieme ad altri artisti. Durante l’evento, ha parlato di un’emozione importante e ha sottolineato che tutti hanno bisogno di momenti come questo. Oltre alla partecipazione, ha presentato anche il Festival dei Giovani, che quest’anno ha visto la presenza di Nek.

Gigi D’Alessio ha partecipato insieme ad altri artisti al Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes, presentando anche il Festival dei Giovani che quest’anno ha visto esibirsi Nek. “Essere qui per la prima volta a Lourdes è veramente un viaggio meraviglioso”, racconta il cantante. “Vedere tutti questi ragazzi e tutti questi militari dà forza ma soprattutto speranza”. D’Alessio ha spiegato di aver visitato la grotta e vissuto anche l’esperienza del bagno nelle acque del santuario: “È stata veramente un’esperienza fantastica”. Poi l’invito a chi non c’è mai stato: “Venite a Lourdes, perché è un viaggio meraviglioso, un’emozione importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gigi D’Alessio a Lourdes: "Un’emozione importante, tutti noi abbiamo bisogno di questo"

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