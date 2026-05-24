Gianluigi Piaccia, 35 anni, è stato gravemente ferito venerdì pomeriggio in un’esplosione di una bombola di CO2 avvenuta nello stabilimento Tecno Collaudi di Bellocchi. È stato operato alla testa per ridurre un ematoma causato dall’incidente. Le sue condizioni sono considerate serie. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di sabato. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Pesaro, 24 maggio 2026 – Ore di angoscia per le condizioni di Gianluigi Piaccia, 35enne rimasto gravemente ferito nell’ esplosione della bombola di Co2 avvenuta venerdì pomeriggio alla Tecno Collaudi di Bellocchi. L’uomo, residente con la famiglia nel quartiere Tombaccia, è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale regionale di Torrette, dove nella serata di venerdì è stato sottoposto a un delicatissimo intervento neurochirurgico per ridurre il vasto ematoma provocato dal trauma cranico riportato nello scoppio. Il quadro clinico resta gravissimo. Un’esplosione impressionante. Le lesioni riportate sarebbero estremamente estese e i medici continuano a monitorare minuto per minuto l’evoluzione delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gianluigi, serve il miracolo. Travolto dallo scoppio della bombola: operato alla testa per ridurre l’ematoma

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