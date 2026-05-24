Giacomo Balla al Mart di Rovereto | per la prima volta esposta la magnifica collezione privata di Laura Biagiotti e del marito Gianni Cigna Il video di Amicait

Al Mart di Rovereto è stata esposta per la prima volta la collezione privata di Laura Biagiotti e del marito Gianni Cigna, considerata una delle più grandi collezioni private monografiche al mondo. La mostra presenta numerosi capi e accessori che appartengono alla collezione, offrendo un’ampia panoramica sul lavoro della stilista. La collezione è stata resa pubblica grazie a un'organizzazione dedicata e rimarrà esposta in questa sede per un periodo limitato. La mostra include anche un video pubblicato da Amica.it.

(askanews) – Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigna hanno costruito negli anni, dedicata a Giacomo Balla, viene esposta per la prima volta in Italia al Mart di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del Futurismo. E oggi la mostra – Giacomo Balla. Lo stile dell’avanguardia – aggiunge un altro capitolo a questo racconto. «Documenta la grande genialità del Futurismo – ha detto ad askanews la direttrice del Mart, Micol Forti – cioè che l’arte può penetrare ogni singolo oggetto e ogni gesto della nostra vita quotidiana». GUARDA LE FOTO Lavinia Biagiotti e tutti i suoi ospiti all’inaugurazione di Casa Balla, a Roma. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Giacomo Balla al Mart di Rovereto: per la prima volta esposta la magnifica collezione privata di Laura Biagiotti e del marito Gianni Cigna. Il video di Amica.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giacomo Balla, al Mart in mostra la collezione di Laura Biagiotti

Notizie e thread social correlati

Rovereto, il Mart celebra Balla: il capolavoro del Genio futuristaA Rovereto, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea ha inaugurato una mostra dedicata a Balla, un artista chiave del Futurismo.

Leggi anche: Laura Morante nel film "Quasi Grazia" è Grazia Deledda, la prima donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura. Il video di Amica.it

Temi più discussi: 'Il Genio futurista' di Giacomo Balla esposto al Mart di Rovereto; Giacomo Balla e Laura Biagiotti: lo stile dell’avanguardia in mostra al MART; Giacomo Balla. Lo stile dell'avanguardia, le opere delle collezioni Biagiotti Cigna al Mart di Rovereto; Il Futurismo conquista Rovereto: al Mart la grande mostra su Giacomo Balla tra arte, moda e avanguardia.

Si apre domani, 16 maggio, al Mart di Rovereto, la mostra Giacomo Balla. Lo stile dell'avanguardia. L'esposizione, a cura di Beatrice Avanzi e Fabio Benzi... x.com

Giacomo Balla: la magnifica collezione di Laura Biagiotti al MartGiacomo Balla al Mart di Rovereto: per la prima volta esposta la magnifica collezione privata di Laura Biagiotti e del marito Gianni Cigna. Il video di Amica.it ... amica.it

Al Mart tutte le opere di Balla della Collezione Laura Biagiotti e Fondazione Biagiotti CignaDi fronte alla forza innovativa e visionaria di Giacomo Balla, Umberto Boccioni si inchinava, riconoscendone la statura superiore a chiunque altro in quel momento storico, un passo avanti a tutti nell ... ilgiornaledellarte.com