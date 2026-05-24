Giacomo Balla al Mart di Rovereto | per la prima volta esposta la magnifica collezione privata di Laura Biagiotti e del marito Gianni Cigna Il video di Amicait

Da amica.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Mart di Rovereto è stata esposta per la prima volta la collezione privata di Laura Biagiotti e del marito Gianni Cigna, considerata una delle più grandi collezioni private monografiche al mondo. La mostra presenta numerosi capi e accessori che appartengono alla collezione, offrendo un’ampia panoramica sul lavoro della stilista. La collezione è stata resa pubblica grazie a un'organizzazione dedicata e rimarrà esposta in questa sede per un periodo limitato. La mostra include anche un video pubblicato da Amica.it.

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(askanews) – Una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo, quella che la stilista Laura Biagiotti e il marito Gianni Cigna hanno costruito negli anni, dedicata a Giacomo Balla, viene esposta per la prima volta in Italia al Mart di Rovereto, luogo che da sempre ospita le opere e le storie del Futurismo. E oggi la mostra – Giacomo Balla. Lo stile dell’avanguardia – aggiunge un altro capitolo a questo racconto. «Documenta la grande genialità del Futurismo – ha detto ad askanews la direttrice del Mart, Micol Forti – cioè che l’arte può penetrare ogni singolo oggetto e ogni gesto della nostra vita quotidiana». GUARDA LE FOTO Lavinia Biagiotti e tutti i suoi ospiti all’inaugurazione di Casa Balla, a Roma. 🔗 Leggi su Amica.it

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Giacomo Balla, al Mart in mostra la collezione di Laura Biagiotti

Video Giacomo Balla, al Mart in mostra la collezione di Laura Biagiotti

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