ghot in the shell ritorna con una enorme omnibus da non perdere

Un grande classico del genere cyberpunk e della storia dei manga ritorna in una edizione imperdibile. Arriverà il 26 maggio in fumetteria, libreria e store online THE GHOST IN THE SHELL OMNIBUS EDITION, uno splendido volume unico che celebra uno dei manga più influenti della storia del fumetto mondiale, in occasione dell’uscita della nuova serie animata attesa per il 2026. Nato dal genio di Masamune Shirow e serializzato per la prima volta sulle pagine della rivista giapponese Young Magazine tra il 1989 e il 1991, GHOST IN THE SHELL ha dato vita a un franchise di successo globale, che nel corso degli anni ha coinvolto film, serie animate, videogiochi e romanzi, influenzando la cultura pop mondiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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