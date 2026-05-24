gf vip come ha reagito sophia loren alla vittoria di alessandra mussolini

Sophia Loren ha reagito alla vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Le due sono imparentate: la diva italiana è zia dell’ex politica, essendo sorella della madre.

Non ha certo bisogno di presentazioni Sophia Loren, che dall’alto del suo trono hollywoodiano ha seguito con un misto di affetto e comprensione le gesta ravvicinate della nipote Alessandra Mussolini all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo il trionfo in finale contro Antonella Elia, la diva del cinema ha voluto chiamare la vincitrice per commentare, a modo suo, l'inaspettato traguardo. "Zia Sophia" si è complimentata per l'esplosivo balletto sulle note di Mambo Italiano — un omaggio affettuoso alla celebre scena del film del 1955 da lei interpretato Pane, amore e. — ma non ha saputo trattenere la sua proverbiale schiettezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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