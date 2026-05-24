Un uomo è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo forestale di Fermo per aver gettato rifiuti sui terreni. L’operazione è stata conclusa dopo un’indagine sulla gestione illegale di rifiuti, che ha portato all’identificazione del responsabile. Nessun dettaglio su quale tipo di rifiuti sia stato abbandonato o sulla quantità. L’uomo rischia sanzioni penali e amministrative.

I carabinieri del Nucleo forestale di Fermo hanno recentemente portato a termine un’operazione di contrasto alla gestione illecita di rifiuti. Nello specifico, a seguito di mirati accertamenti effettuati sul campo, i militari hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria competente il titolare di un’impresa edile. Si tratta di un uomo di 54 anni, resosi responsabile di un illecito smaltimento di scarti industriali. L’imprenditore avrebbe depositato circa 30 metri cubi di rifiuti non pericolosi, derivanti esclusivamente dalla propria attività professionale, su alcuni terreni situati in territorio di Fermo. La salvaguardia dell’ ambiente e la lotta al degrado rappresentano, oggi più che mai, una priorità assoluta per la tutela del territorio, come quello della provincia di Fermo, caratterizzato da una bellezza incontaminata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Getta rifiuti nei terreni. Denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Getta brace ardente e rifiuti in un cassonetto e provoca un incendio in via Sbarre Inferiori: denunciatoUna persona è stata denunciata dalla polizia locale di Reggio Calabria dopo aver causato un incendio in via Sbarre Inferiori.

Montenero, rifiuti speciali nei terreni agricoli e strada abusiva: due denunciatiDue uomini sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Livorno, tra cui il responsabile di un'impresa edile, per aver smaltito rifiuti...

Argomenti più discussi: Getta rifiuti nei terreni. Denunciato; Partinico, sorpreso mentre getta un frigorifero in un terreno: denunciato.

Trieste, getta 7mila euro nei rifiuti per errore. RitrovatiPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Getta per errore settemila euro nei rifiuti: recuperati dai CarabinieriUn cittadino residente a Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici della città, si è presentato nei giorni scorsi presso la Stazione Carabinieri di Trieste via dell’Istria, denunciando lo ... rainews.it