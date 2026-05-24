Germania Merz | ‘pronti a guidare la Nato in Europa’

Il leader politico tedesco ha dichiarato che il paese è pronto a assumere un ruolo di guida all’interno della NATO in Europa. Ha aggiunto che si punta a una redistribuzione degli oneri che rifletta meglio il potenziale economico di ciascun paese membro. La proposta si focalizza su un riequilibrio delle responsabilità e delle risorse tra gli alleati, senza indicare tempistiche precise o dettagli specifici sulla ripartizione.

Il cancelliere Friedrich Merz ha formalizzato la sua proposta di un’adesione light di Kiev alla UE con la formula di “Paese membro associato”, ma senza diritti di voto, mentre il suo ministro degli Esteri, Johann Wadephul, ha annunciato che il Paese è pronto “ad assumersi le proprie responsabilità di leadership” in ambito Nato. Partiamo da qui. “È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all’interno dell’Alleanza devono cambiare”, ha affermato Wadephul. “L’obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell’Europa“. Come gestire il ‘travaso’ sarà il compito dei prossimi anni e assumerà senz’altro un carattere storico, perché toccherà i rapporti di forza con Parigi (nell’Ue) e con Londra (nella Nato). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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