Genova torna protagonista di un programma Rai | quando e dove vederlo
Il 25 maggio alle 22 su Rai Storia, Genova sarà al centro del programma “Storia delle nostre città”. La trasmissione si interessa alla città, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sugli eventuali interventi previsti. La puntata sarà trasmessa in prima serata e durerà circa un’ora. Non sono stati annunciati altri appuntamenti o repliche legate a questa puntata.
Genova torna sulla Rai, protagonista speciale del programma tv “Storia delle nostre città”, in onda lunedì 25 maggio alle 22 su Rai Storia.Città dalla storia millenaria e gloriosa, con palazzi antichi di grande valore, piazze bellissime, un centro storico unico al mondo con i suoi 'carruggi', ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Napoli, il documentario Rai ‘Napassione’: dove e quando vederloUn nuovo documentario trasmesso dalla Rai si concentra sul calcio a Napoli, rappresentando più di uno sport per la città.
Sal Da Vinci si sdoppia, conteso tra Rai 1 e Canale 5: dove e quando vederloSal Da Vinci sarà protagonista di una doppia presenza televisiva, contendendosi spazi tra Rai 1 e Canale 5.
Temi più discussi: Sport e inclusione: la LND torna a Genova; La poesia torna protagonista all’Ostello Bello: sfida a colpi di parole con il Poetry Slam; Il mondo del vino torna protagonista in Valle Stura; Arte: Van Dyck geniale, così torna a sorprenderci.
Dopo l’emozionante Adunata Nazionale Alpini a Genova, l’Alta Valle Brembana torna protagonista a Rimini con : Il XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), tenutosi a Rimini, è stato un’altra importante testimonianza di impegn facebook
Genova si è trasformata in un museo a cielo aperto! La nostra città è protagonista della seconda tappa di Mare Nostrum, il progetto artistico di Andrea Roggi inserito nel programma di Ligyes 2026. Dopo Portofino, le monumentali sculture dell’artista sono arriv x.com
Il mondo del vino torna protagonista in Valle SturaIn programma il 30 e 31 maggio presso il Centro Expo di Rossiglione l’evento Passaggi Experience DiVino ... ilsecoloxix.it
Traversata Crêuza de Mä 2026 a Genova: gare di nuoto tra Boccadasse e San NazaroGenova torna protagonista del nuoto in acque libere con la quinta edizione della Traversata Crêuza de Mä, in programma sabato 16 maggio 2026 ai Bagni San Nazaro. La manifestazione, patrocinata dal Com ... mentelocale.it