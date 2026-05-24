Genova torna protagonista di un programma Rai | quando e dove vederlo

Notizia in breve

Il 25 maggio alle 22 su Rai Storia, Genova sarà al centro del programma “Storia delle nostre città”. La trasmissione si interessa alla città, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o sugli eventuali interventi previsti. La puntata sarà trasmessa in prima serata e durerà circa un’ora. Non sono stati annunciati altri appuntamenti o repliche legate a questa puntata.