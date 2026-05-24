? Domande chiave Come faranno le istituzioni a gestire flussi così grandi nei vicoli?. Quali sono le conseguenze economiche per le botteghe del centro storico?. Perché la sindaca ha scelto di sedersi direttamente tra i residenti?. Dove si sposterà il baricentro della socialità nei prossimi anni?.? In Breve Percorso di 1,5 km tra Piazza San Giorgio e la Commenda di Prè.. Partecipazione massiccia tra i sestieri di Molo, Maddalena e Prè.. Sostegno economico diretto alle botteghe locali e al commercio di vicinato.. Sfida logistica per la gestione di flussi tra Banchi e Campetto.. Circa 4mila persone hanno occupato i vicoli di Genova sabato sera, trasformando il centro storico in una tavolata continua lunga un chilometro e mezzo che ha collegato Piazza San Giorgio alla Commenda di Prè. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, record nei caruggi: 4mila persone in una tavolata infinita

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