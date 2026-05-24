L’Istituto Tecnico Agrario “Antonio Tosi” di Codogno ha firmato un accordo di gemellaggio con la NasuTakuyo High School, una scuola secondaria situata nella prefettura di Tochigi, in Giappone. Si tratta di un collegamento ufficiale tra le due istituzioni, che rappresenta l’unico esempio di questo tipo nel Nord Italia. La collaborazione prevede scambi e attività condivise tra gli studenti e il personale delle due scuole.

Una sinergia internazionale tra l’Istituto Tecnico Agrario “Antonio Tosi” di Codogno, unico istituto della sua tipologia in tutto il Nord Italia ad aver stretto un gemellaggio ufficiale con la prestigiosa NasuTakuyo High School, situata nella prefettura di Tochigi, in Giappone. L’ambizioso progetto, nato e sviluppatosi nel presente anno scolastico sotto l’egida della Jief (Japan Italy Economic Federation), ha preso il nome ufficiale e profetico di “ Japan Italy Future Farmers ” (I futuri agricoltori di Italia e Giappone) e ha trovato il suo naturale filo conduttore nel macro-tema degli “ alimenti fermentati e dei prodotti tipici locali”. Il percorso, articolato in una serie di incontri online, ha rappresentato un vero e proprio scambio transoceanico di competenze artigianali e tradizioni gastronomiche millenarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio tra il plesso Tosi e una scuola del Giappone

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