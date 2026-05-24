Gli editori di quotidiani sembrano aver riproposto una sfida già affrontata in passato, tentando di entrare nel mondo televisivo. La decisione di puntare sulla televisione si inserisce in un tentativo di ampliare il proprio spazio multimediale. Tuttavia, questa strategia si scontra con le difficoltà tipiche di chi cerca di competere con un mezzo già consolidato e molto più diffuso. Finora, l'esperienza ha mostrato come questa scommessa non abbia portato i risultati sperati.

Gli editori di quotidiani hanno sempre avuto un po’ il complesso di inferiorità nei confronti della televisione. E perciò, quando la tecnologia digitale ha abbattuto le barriere all’ingresso, ci si sono spesso buttati. Picchiandoci però frequentemente la testa. Ed è quello che potrebbe succedere di nuovo. Crisi immediate, agonie e chiusure definitive. Ancora viene ricordato, per esempio, il bagno di sangue di 24ore.tv, canale televisivo de Il Sole 24 Ore che Confindustria fece debuttare nell’aprile 2001 sul digitale terrestre, con palinsesto ricco e investimenti importanti. Crisi quasi immediata, agonia durata qualche stagione, chiusura definitiva al termine del 2006. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gedi e la tentazione televisiva: ennesima scommessa perdente?

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