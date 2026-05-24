Arthur Gea ha annunciato di avere problemi di stomaco durante il torneo di Roland Garros, che gli impediscono di muoversi correttamente. La condizione ha causato difficoltà nel proseguire le partite e ha influenzato le sue prestazioni sul campo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema, ma il giocatore ha evidenziato l’impossibilità di continuare a competere a causa delle condizioni fisiche. La sua partecipazione al torneo è stata compromessa da queste difficoltà.

(Adnkronos) – Il sogno di giocare il Roland Garros ha presto 'regalato' un momento complicato ad Arthur Gea. Il tennista francese, impegnato (oggi, domenica 24 gennaio) nel primo turno dello Slam di casa contro Karen Khachanov è stato costretto a interrompere bruscamente la partita durante il primo set a causa di un grave problema fisico.. L'articolo Gea, problemi di. stomaco al Roland Garros: “Non riesco più a muovermi”. Cos’è successo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Problemi di stomaco, ma ha limitato le perdite”: cos’è successo a Giulio Pellizzari al Giro d’Italia. La spiegazione della Red BullDurante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, Giulio Pellizzari ha avuto problemi di stomaco che hanno influenzato la sua performance.

Arthur Gea ha un attacco di diarrea al Roland Garros: “Sto per farmela addosso”. E corre viaDurante il suo primo turno al Roland Garros, il tennista francese Arthur Gea ha avuto un improvviso problema di diarrea.

Si parla di: Roland Garros al via: dagli azzurri a Djokovic, i match di oggi e dove vederli.

Arthur Gea ha un attacco di diarrea al Roland Garros: Sto per farmela addosso. E corre viaMomento di grande difficoltà per il francese Arthur Gea durante il suo match di primo turno al Roland Garros: Ho la diarrea e devo andare in bagno ... fanpage.it

Follia al Roland Garros, Géa: Devo andare in bagno o la faccio in campo. Khachanov è incredulo, il precedente con BerrettiniFollia al Roland Garros, Géa: Devo andare in bagno o la faccio in campo. Khachanov è incredulo, il precedente con Berrettini ... sport.virgilio.it