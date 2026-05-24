Gaudenzi | Ecco perché sarà fondamentale per il Milan sbloccare subito il match

Da pianetamilan.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianluca Gaudenzi ha commentato il match tra Milan e Cagliari, sottolineando l'importanza di sbloccare subito il risultato. L’ex calciatore ha evidenziato che un inizio deciso potrebbe influenzare l’andamento della partita. Non sono state fornite altre analisi o dettagli sulle strategie da adottare. La partita si svolge questa sera e si attendono eventuali sviluppi sul campo.

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Il Milan si gioca tutto in soli 90 minuti. Questa sera presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Cagliari, ultima partita della Serie A 2025-2026, valida per l'accesso alla prossima edizione della Champions League. L'obiettivo è uno solo: conquistare i 3 punti e volare in Europa. A parlare del match di questa sera, però, è stato il doppio ex Gianluca Gaudenzi, il tutto ai microfoni di Tuttocagliari.net. "Il massimo della vita per i rossoneri è proprio incontrare una squadra già salva e, quindi, teoricamente sazia. Ma attenzione: queste sono proprio quelle partite che sembrano già decise alla vigilia ma che poi, se prendono una certa piega, rischiano di diventare pericolosissime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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