Gatti titolare col Torino per riprendersi la Juve? Spalletti e i conti lo spingono altrove

Il giocatore, attualmente in forza al Torino, ha iniziato come titolare in vista di un possibile ritorno alla Juventus. Tuttavia, le decisioni di Spalletti e le valutazioni economiche potrebbero portarlo a trasferirsi altrove. La sua presenza nel club granata sembra essere legata a questa possibilità, anche se nulla è ancora ufficiale. La situazione resta in evoluzione, con il futuro del calciatore che potrebbe cambiare in base alle scelte della società e del tecnico.

di Mauro Munno . Il difensore la scorsa estate rifiutò il Napoli. È stata un’annata decisamente amara e al di sotto delle aspettative per Federico Gatti. Sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti, il difensore ha faticato a trovare continuità, finendo progressivamente ai margini delle rotazioni. Negli ultimi tre mesi è sceso in campo dal primo minuto solamente in due occasioni (l’ultima risale addirittura al 7 marzo) e, nelle recenti quattro giornate, ha collezionato un paio di panchine e la miseria di 13 minuti complessivi. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Ora, però, la pesante squalifica di Bremer gli spalanca le porte per un’occasione d’oro proprio nell’attesissimo derby della Mole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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