Gasperini a caccia della storia con la Roma | a Verona un traguardo per raggiungere Nils Liedholm

Domani sera, la Roma affronta il Verona in trasferta, con l'obiettivo di conquistare una vittoria che manca da otto anni. La partita è decisiva per il raggiungimento di un record storico e rappresenta anche un momento importante per la carriera dell’allenatore, che può superare un precedente traguardo personale. La sfida si svolge al Bentegodi, con novanta minuti di gioco che potrebbero cambiare le sorti della stagione e segnare un nuovo record per il club.

La Roma si gioca una fetta decisiva della propria stagione nella trasferta di domani sera a Verona, dove novanta minuti separano la squadra da un traguardo atteso negli ultimi otto anni, ma la sfida del Bentegodi rappresenta uno snodo cruciale anche per la carriera personale di Gasperini. L’allenatore della formazione capitolina ha l’opportunità concreta di inserire il proprio nome tra i primi cinque tecnici più vincenti della storia del massimo campionato italiano, agganciando un simbolo eterno del calcio nazionale e del club giallorosso. Attualmente posizionato al sesto posto della graduatoria di tutti i tempi con 1034 punti complessivi, Gasperini insegue a brevissima distanza Nils Liedholm, fermatosi a quota 1037 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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