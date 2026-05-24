Gasolio sopra i 2,12 euro | rincari in autostrada e attesa per lunedì

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domani mattina, il prezzo del gasolio in autostrada supererà i 2,12 euro al litro, con possibili rincari per i pendolari. Molti distributori self service non hanno ancora aggiornato i prezzi, creando differenze tra le aree di servizio. La variazione si applica a partire da domani, ma si registrano ancora differenze nelle tariffe praticate sui vari punti di rifornimento. L’attesa riguarda anche eventuali aggiornamenti delle tariffe nei prossimi giorni.

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? Domande chiave Quanto peserà il nuovo listino sui pendolari da domani mattina?. Perché molti distributori self service non hanno ancora aggiornato i prezzi?. Dove si concentreranno i rincari più forti nelle zone regionali?. Come influirà l'assottigliamento del margine tra autostrade e strade extraurbane?.? In Breve Gasolio regionale a 2,040 euro con picchi a Bolzano e Trento.. Massimiliano Dona segnala rincari sui grandi assi viari e autostrade.. Aggiornamento listini previsto per lunedì dopo ritardi nei distributori self service.. Impatto economico immediato su pendolari e settore del trasporto merci.. Il gasolio in autostrada supera la soglia dei 2,123 euro al litro mentre i prezzi nella rete stradale regionale toccano i 2,040 euro, con Bolzano e Trento tra le zone più colpite dai rincari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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