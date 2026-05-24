? Domande chiave Quanto peserà il nuovo listino sui pendolari da domani mattina?. Perché molti distributori self service non hanno ancora aggiornato i prezzi?. Dove si concentreranno i rincari più forti nelle zone regionali?. Come influirà l'assottigliamento del margine tra autostrade e strade extraurbane?.? In Breve Gasolio regionale a 2,040 euro con picchi a Bolzano e Trento.. Massimiliano Dona segnala rincari sui grandi assi viari e autostrade.. Aggiornamento listini previsto per lunedì dopo ritardi nei distributori self service.. Impatto economico immediato su pendolari e settore del trasporto merci.. Il gasolio in autostrada supera la soglia dei 2,123 euro al litro mentre i prezzi nella rete stradale regionale toccano i 2,040 euro, con Bolzano e Trento tra le zone più colpite dai rincari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasolio sopra i 2,12 euro: rincari in autostrada e attesa per lunedì

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Il sfonda 2,1 euro al litro in autostrada, benzina sopra 1.8: esposto all'Antitrust

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Temi più discussi: Prezzi carburante, la proroga del taglio delle accise domani in Cdm. Si cercano coperture; Taglio accise, governo alza prezzo del gasolio di 10 centesimi da domani: sconti prolungati fino al 6 giugno; Codacons, gasolio al self torna sopra 2 euro a litro per riduzione sconto accise; Taglio accise prorogato: diesel torna sopra i 2 € al litro causa minor sconto.

Ci sono frodi alle casse dello Stato nel 33% delle domande presentate. Questi fondi sarebbero stati un tesoro da usare per tagliare le accise sui carburanti. Invece avremo il gasolio sopra i 2 euro. di @BelpietroTweet x.com

Taglio accise rinnovato fino al 6 giugno, il diesel sale sopra i 2 euro: l’effetto sui prezzi dei carburantiIl taglio delle accise è stato prolungato fino al 6 giugno. Il Consiglio dei ministri però ha deciso di rimodulare l'importo, abbassando lo sconto sul diesel, passato da 20 a 10 centesimi. È rimasto i ... fanpage.it

Carburanti, il prezzo del gasolio torna sopra i 2 euro: come prima del taglio delle acciseIl taglio delle accise non contiene più i prezzi alla pompa. Il gasolio supera i 2 euro al litro in tutta Italia, con punte di 2,06 a Bolzano. ilfattoquotidiano.it