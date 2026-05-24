Il prezzo tutelato del gas per aprile 2026 si riduce a 0,492 euro per metro cubo. Il prezzo di riferimento PSV, che rappresenta il costo del gas sul mercato, è in calo rispetto a ieri. Questo valore viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un indicatore chiave per le spese in bolletta e le abitudini di consumo.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto spenderemo in bolletta e come potrebbero cambiare le nostre abitudini di consumo. Con il calo registrato sia sul mercato tutelato che su quello all’ingrosso, è importante comprendere cosa significa questo trend per le famiglie italiane e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (aprile 2026). A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla località. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in calo: prezzo tutelato scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026, PSV in discesa rispetto a ieri

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