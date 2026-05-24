Luigi Garzya ha commentato il possibile futuro di Allegri, sostenendo che probabilmente rimarrà al Milan. Ha anche espresso scetticismo riguardo a un suo possibile incarico in nazionale, definendolo un rischio. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a TMW Radio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle tempistiche o su altre opzioni di Allegri.

Per il Milan è quasi tempo di tirare le somme. L'ultima partita di campionato contro il Cagliari metterà in palio un obiettivo molto importante, decisivo sia per le sorti societarie che sportive: contro il rosssoblù, i ragazzi di Allegri si giocheranno l'accesso in Champions League. Con tre punti, infatti, il Milan ritornerà nell'Europa che conta. Senza Champions, il futuro in rossonero di diverse pedine risulterebbe in bilico, incluso quello di Massimiliano Allegri. A parlare di ciò è stato anche Luigi Garzya, ex difensore di Torino, Roma e Lecce tra le altre. Durante l'arco della stagione, la squadra rossonera ha subito diversi cambiamenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Garzya su Allegri: “Per me alla fine rimarrà al Milan. Nazionale? E’ un rischio”

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