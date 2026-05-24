Garlasco nuovo indagato e sospetti di corruzione | il dossier AI

Notizia in breve

Un nuovo indagato è stato iscritto nel caso di Garlasco, con sospetti di corruzione. L'indagato è Andrea Sempio, la cui posizione nel delitto è al centro delle domande. L'inchiesta si è avvalsa di un dossier AI, che ha permesso di trovare nuovi indizi a oltre vent'anni dai fatti. L'uso dell’intelligenza artificiale ha contribuito a individuare elementi finora sconosciuti nelle indagini.