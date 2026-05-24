La dottoressa Cristina Cattaneo ha confermato che tutti e 12 i colpi trovati sul corpo di Chiara Poggi sono stati inferti mentre era ancora viva. La scoperta fa parte delle nuove indagini sull'omicidio. La consulenza forense ha analizzato le ferite e stabilito che nessuno dei colpi è stato causato post-mortem. La conferma si basa su rilievi e analisi scientifiche condotte sui segni lasciati sul corpo.

La consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, antropologa forense di fama internazionale, ha portato alla luce un elemento fondamentale nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: tutti i 12 colpi riscontrati sul suo corpo sono stati inferti mentre era ancora in vita.Secondo la perizia, nei primi momenti dell’aggressione Chiara era molto probabilmente “nelle piene capacità di reagire”. La dottoressa sottolinea che la vittima manteneva uno stato di coscienza conservato (vigilanza integra) e aveva la possibilità di mettere in atto reazioni protettive, di allontanamento dal pericolo e azioni finalizzate, come chiedere aiuto o cercare riparo, pur in presenza di dolore e stress acuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, cosa è successo al corpo di Chiara quando era ancora viva: il retroscena

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Garlasco, la verità dall'autopsia di Chiara Poggi - Porta a porta 18/12/2025

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