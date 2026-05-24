In una cittadina della provincia di Pavia, il luogo è ormai un set televisivo e social, dove avvocati, parenti ed esperti segnalano il rischio di uno “spin off” della vicenda giudiziaria. La scena si svolge tra motore, ciak e azione, con un’atmosfera che ha trasformato il paese in un palcoscenico continuo. La comunità locale si confronta con una realtà che va oltre le immagini stereotipate di un tranquillo centro lombardo, diventando protagonista di una narrazione che coinvolge diverse figure professionali.

Motore, ciak, azione. Parole d’ordine e rito quotidiano in una cittadina divenuta set televisivo e social, che nessuno si azzarda più a definire secondo stereotipi da guida turistica «ridente paese della provincia di Pavia» e men che meno ambiziosa «Los Angeles della Lomellina». Non c’è infatti niente da ridere per gli onori della cronaca rosso sangue e per quelle luci colorate da show americano accese giorno e notte davanti a porte e portoni, vie e viottoli. È Garlasco, basta la parola: meno di 10mila anime più un’onnipresente e misteriosa anima nera senza volto e senza nome che si aggira tra le strade e le case e si annida nelle coscienze, manifestandosi attraverso il voyeurismo spinto, l’illazione corrosiva, il chiacchiericcio da bar e le confidenze inconfessabili pervenute dal più improbabile quanto più autorevole conoscente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco: avvocati, parenti ed esperti: occhio allo "spin off" della saga

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Garlasco: Il Conflitto di Interessi dell'Avv. Taccia

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