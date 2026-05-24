Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha detto a un’amica in auto il 21 marzo dell’anno scorso che una persona coinvolta nel procedimento è una “str***”. La frase è stata registrata durante un colloquio e inserita nel fascicolo d’indagine. Nessun’altra informazione è stata resa nota sulle altre persone coinvolte o sui commenti fatti.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, parlando con un’amica in macchina il 21 marzo dell’anno scorso, si è lasciato andare a pesanti commenti sulle persone coinvolte nel procedimento. Come riporta Repubblica, raccontando il summit con i suoi avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, Sempio ha espresso forti sospetti su un presunto pilotaggio dell’inchiesta. Riferendosi alla gip Garlaschelli, ha detto testualmente: "E poi c’è la gip che è Garlaschelli che l’Angela m’ha detto che è una str." Subito dopo ha cercato di correggere e attenuare: "In realtà la Garlaschelli si è rivelata una persona corretta cioè, magari str. nei modi anche se Angela mi ha detto che l’ha trattata bene, ma corretta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, altra b0mba: "Mi ha detto che è una str***", l'insulto di Sempio

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Garlasco: il mio confronto con l'Avvocato di Stasi a Vita in Diretta

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