Durante una perquisizione domiciliare a Gandino, i carabinieri hanno trovato droga, un tirapugni e un ordigno. L'operazione è scaturita da un controllo stradale di routine, che ha portato alla verifica dell'abitazione dell'uomo. La sostanza stupefacente, il tirapugni e l'ordigno sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e di ordigno esplosivo.

? Punti chiave Cosa hanno scoperto i carabinieri durante la perquisizione nella casa?. Come ha fatto un banale controllo stradale a svelare l'ordigno?. Perché l'uomo nascondeva un tirapugna insieme alla droga?. Quali sono le responsabilità dell'arrestato dopo il ritrovamento dell'esplosivo?.? In Breve Arresto avvenuto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio a Gandino.. Sequestrati 400 euro in contanti e tre bilancini di precisione durante la perquisizione.. Ritrovati in casa marijuana, cocaina e una dose di eroina termosaldata.. Soggetto di 44 anni già noto alle forze dell'ordine della Compagnia di Clusone.. Un uomo di 44 anni residente in provincia è stato portato via dai carabinieri della Compagnia di Clusone dopo un controllo nel territorio di Gandino nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gandino, arrestato spacciatore: in casa droga, un tirapugni e un ordigno

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