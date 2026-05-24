Gancio della gru cade nel giardino della scuola | allarme nel cantiere

Una gancio di una gru è caduto nel giardino di una scuola durante i lavori di un cantiere. Sono state disposte misure di sicurezza e sono stati sospesi i lavori. Un’istanza urgente per bloccare immediatamente le attività è stata presentata da un ente competente. Non ci sono feriti. La polizia sta verificando le cause dell’incidente e le procedure di sicurezza adottate nel cantiere.

?? Punti chiave Come sono state gestite le misure di sicurezza nel cantiere dell'ex fiera? Chi ha presentato l'istanza urgente per bloccare i lavori immediatamente? Perché il progetto dell'ex fiera presenta continui ritardi e criticità gestionali? Quali accertamenti tecnici faranno le autorità per verificare il cedimento??? In Breve L'incidente è avvenuto venerdì 22 maggio intorno alle ore 14:30. La lista civica Il Bene Comune chiede sospensione immediata dei lavori. Il cantie . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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