game lover oggi al piccolo teatro di prova

Enzo CasertanoeAlessandra Mericosaranno i protagonisti di una brillante commedia a episodi, che racconta con intelligenza ed ironia la vita di coppia. Alti e bassi della vita di coppia danno origine ad un irresistibile gioco teatrale. Game Lover accompagna il pubblico attraverso i momenti più significativi della relazione tra Danilo e Arianna. Fidanzati e poi marito e moglie, sono alle prese con entusiasmi, paure, piccole crisi ed il desiderio di ritrovare nuovi stimoli nella quotidianità. Tra incomprensioni ed attimi felici prenderà vita una storia in grado di divertire e far riflettere sull’evoluzione dei rapporti sentimentali e sui cambiamenti sociali del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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“Game Lover”: la commedia teatrale al Piccolo Teatro di ProvaAl Piccolo Teatro di Prova è in scena “Game Lover”, una commedia teatrale che si presenta come una raccolta di episodi legati alle vicende di coppia.

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