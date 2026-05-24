La Galcianese ha vinto i playoff del girone C di Seconda Categoria, battendo il San Felice dopo aver superato in semifinale il Pistoia Nord. La vittoria contro il San Felice, favorito del torneo, conferma il successo della squadra in questa fase. La squadra aveva già ottenuto una sorpresa vincendo in precedenza contro il Pistoia Nord. Ora prosegue il percorso promozione, con la squadra pronta a affrontare la prossima sfida.

Con il successo ottenuto contro il più quotato San Felice (dopo aver battuto in precedenza il Pistoia Nord in semifinale, anche in quel caso sovvertendo il pronostico) la Galcianese ha vinto i playoff del girone C di Seconda Categoria. Ed oggi pomeriggio, per gli uomini di coach Bertini si aprirà la fase regionale degli spareggi-promozione: alle 16, a Monte San Savino affronteranno i senesi dell’Olimpic Sarteano vincitori degli spareggi del girone L. Si prospetta una sfida inedita ed affascinante: Del Bianco e soci, da "outsider", sono riusciti partendo dal quarto posto nel raggruppamento ad arrivare sin qui. E trattandosi di sfide "secche", di sola andata, tutto può succedere: in caso di parità al termine dei novanta minuti, si andrà anche ai supplementari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galcianese, il sogno continua. Percorso promozione: nuova sfida

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