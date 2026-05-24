L’attore ha dichiarato di essere stato costretto a fare coming out, affermando che altre persone avrebbero potuto farlo al suo posto. Durante l’intervista, ha parlato del processo che lo ha portato a rivelare la propria identità e delle conseguenze di questa scelta.

L’attore Gabriel Garko ospite a “Verissimo” ha raccontato il processo che lo ha portato a liberarsi di ogni “maschera” e le conseguenze di questo passo necessario da parte sua. “Lo avrebbero fatto altre persone, in un altro modo”, ha spiegato a Silvia Toffanin l’attore. “Mi sono trovato incastrato, dovevo levarmi questo macigno dalle scarpe, quindi non è stata una decisione ponderata; è stata una decisione di pancia, d’istinto in quel momento”, ha aggiunto Garko. “Se non fossi stato obbligato a farlo? Avrei iniziato a vivere la mia vita serenamente come volevo io – ha spiegato l’attore -. Forse non so se l’avrei detto in maniera così plateale perché poi non è da me fare una cosa del genere, quando sto male non dico nulla, ho dovuto fare uno sforzo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gabriel Garko sul coming out: “Lo avrebbero fatto altre persone al posto mio, sono stato costretto”

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Gabriel Garko: coming out e lavoro

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