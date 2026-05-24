Furto al Centro Campania in 3 finiscono nei guai Volevano portare via merce per 600 euro

Notizia in breve

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri durante un tentato furto al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Le tre persone sono state trovate con merce del valore di circa 600 euro, non pagata, all’interno di un negozio. La merce è stata recuperata e restituita al negozio. I tre sono stati fermati e portati in caserma per le formalità di rito.