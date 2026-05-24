Furto al Centro Campania in 3 finiscono nei guai Volevano portare via merce per 600 euro
Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri durante un tentato furto al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Le tre persone sono state trovate con merce del valore di circa 600 euro, non pagata, all’interno di un negozio. La merce è stata recuperata e restituita al negozio. I tre sono stati fermati e portati in caserma per le formalità di rito.
Tentato furto al Centro Commerciale Campania di Marcianise, dove tre persone sono state denunciate dai Carabinieri dopo essere state sorprese con merce non pagata all’interno di uno dei punti vendita della struttura.L’episodio è avvenuto nel corso dei controlli straordinari predisposti dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Maxi furto di merendine. Inseguiti da un carabiniere. Due giovani finiscono nei guaiDue giovani di Macerata sono stati coinvolti in un episodio di furto al supermercato, dove hanno preso una grande quantità di merendine senza pagare.
Vende merce online per migliaia di euro, ma è una truffa: nei guai 57enne napoletanoUn uomo di 57 anni di Napoli è stato denunciato dalle forze dell'ordine per aver venduto merce online per migliaia di euro senza consegnare i...
Argomenti più discussi: Ciclista muore travolto da un camion: tragedia davanti al centro commerciale; Riapertura della pizzeria–ristorante presso il 10° Reggimento Carabinieri Campania: attenzione concreta al benessere del personale - SIM Carabinieri; Furti al Valmontone Outlet, cinque arresti in meno di 24 ore; Lusciano, inseguimento dopo un furto: un ferito e due arresti.
Oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, il questore Sorgonà ha emesso nei confronti dell'uomo un foglio di via obbligatorio: non potrà tornare nel Comune di Teramo per i prossimi 4 anni #ilCentro #ladri #ospedale #campania #teramo facebook
All’alba si è concluso un vasto e capillare servizio di controllo del territorio nella zona dei baretti di Chiaia, condotto dai carabinieri della compagnia Napoli Centro. #furtodienergia #napoli #ristorazione #santalucaiaturisti #cronacanapoli #social #… x.com