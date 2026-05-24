Furio Valcareggi ha festeggiato gli 80 anni, commentando con un sorriso che, nonostante l’età, preferisce trascorrere il tempo al bar piuttosto che davanti alla VAR. Ricorda con affetto il suo passato a Campo di Marte, definendolo il suo mondo. Tra ricordi e riflessioni, ha sottolineato di sentirsi ancora vivo e attivo, anche se l’età lo rende un po’ timoroso. La sua voce racconta di un legame profondo con il quartiere e con le tradizioni locali.

Firenze, 24 maggio 2026 – “Compio ottant’anni e, dico la verità, mi fanno un po’ paura”. Furio Valcareggi, procuratore, figlio del gigante Ferruccio, ’Uccio’, monolite del pallone che fu – di sguardi accigliati, urla rauche, pochi fronzoli e via pedalare, alamezzalapuntastopper altro che ’braccetti’ e ’falsi nueve’ – si racconta con la sua voce elegante, tenue e naif, il timbro sornione di chi ha vissuto la meglio gioventù di una città, Firenze, ma di un mondo intero proprio, aggiungiamo noi. Uomo di calcio. Asciutto, arguto. E insieme affabulatore, ammiccante. Chi era – con il babbo – negli spogliatoi azzurri dello stadio Azteca di Città del Messico il 17 giugno del 1970 dopo il 4-3 dell’Italia alla Germania, mica con tutto il rispetto un playoff di Promozione, può soltanto parlare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furio Valcareggi, quell’ultimo sguardo del babbo: “Campo di Marte, il mio mondo. Macché Var, preferisco il bar”

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