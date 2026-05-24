Fuorigrotta ruba cosmetici e aggredisce vigilante | arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rubato cosmetici per un valore di 27 euro e aver aggredito una guardia giurata. L’episodio si è verificato a Fuorigrotta, dove l’individuo è stato fermato poco dopo il tentativo di furto. La guardia ha subito un'aggressione durante il tentativo di fermarlo.

Napoli Fuorigrotta, ruba cosmetici per 27 euro e aggredisce la guardia giurata: arrestato un 47enne dai Carabinieri. Napoli, furto e aggressione in un negozio di Fuorigrotta. Un furto di pochi euro si trasforma in un episodio di violenza a Fuorigrotta, dove un uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. A finire in manette è un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina impropria. I fatti si sono verificati all’esterno di un negozio di abbigliamento in viale Augusto. Il furto dei cosmetici e l’aggressione. L’uomo aveva appena sottratto prodotti cosmetici per un valore di 27 euro quando è stato intercettato dall’addetto alla vigilanza del negozio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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