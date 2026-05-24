FUORI SCENA il TFR che ti spostano senza chiedertelo
Il TFR, una somma di denaro che i lavoratori accumulano durante il contratto, può essere spostata senza il consenso del dipendente. La normativa permette di trasferire il fondo tra diverse forme di investimento o tra diversi datori di lavoro senza richiedere l’approvazione del lavoratore. Questa procedura può avvenire anche senza comunicazione preventiva. Il TFR rappresenta una parte dello stipendio che viene conservata per eventuali esigenze future, e questa gestione automatica può avvenire in modo unilaterale.
Il TFR è sempre stato una delle poche certezze del lavoro italiano. Non un privilegio, non un bonus: un pezzo di stipendio congelato, messo da parte per te, per quando ne avrai bisogno. Un salvagente in un Paese dove gli stipendi non crescono, i contratti ballano e la sicurezza è diventata un lusso. TFR, il governo vuole cambiare le regole. Ora però il governo vuole cambiare le regole: il TFR finirà automaticamente nei fondi pensione privati, a meno che tu non dica esplicitamente di no. Il meccanismo si chiama “silenzio-assenso”. La sostanza è molto più semplice: se non parli, decidono loro. E decidono dei tuoi soldi. Il punto non è il fondo pensione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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