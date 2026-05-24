fuori scena il tfr che ti spostano senza chiedertelo

Il TFR è sempre stato una delle poche certezze del lavoro italiano. Non un privilegio, non un bonus: un pezzo di stipendio congelato, messo da parte per te, per quando ne avrai bisogno. Un salvagente in un Paese dove gli stipendi non crescono, i contratti ballano e la sicurezza è diventata un lusso. TFR, il governo vuole cambiare le regole. Ora però il governo vuole cambiare le regole: il TFR finirà automaticamente nei fondi pensione privati, a meno che tu non dica esplicitamente di no. Il meccanismo si chiama “silenzio-assenso”. La sostanza è molto più semplice: se non parli, decidono loro. E decidono dei tuoi soldi. Il punto non è il fondo pensione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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