Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 24 maggio 2026

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 24 maggio 2026. Questa sera, domenica 24 maggio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 maggio 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. Nella puntata di oggi, domenica 24 maggio 2026, Fuori dal Coro propone un ‘intervista esclusiva a Nathan Trevallion, il padre della “famiglia nel bosco”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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