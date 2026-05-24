Fuori corso per depressione rischia l' espulsione | i giudici salvano studentessa Unibo

Notizia in breve

Una studentessa universitaria che era fuori corso per depressione è stata salvata da una sentenza dei giudici, che hanno annullato il diniego di soggiorno da parte della questura. La questura aveva respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno perché l’aveva considerata fuori corso, ma i giudici hanno stabilito che la condizione di salute mentale deve essere valutata nel caso. La studentessa rischiava l’espulsione, ma la decisione legale ha impedito questa conseguenza.