Fuori corso per depressione rischia l' espulsione | i giudici salvano studentessa Unibo
Una studentessa universitaria che era fuori corso per depressione è stata salvata da una sentenza dei giudici, che hanno annullato il diniego di soggiorno da parte della questura. La questura aveva respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno perché l’aveva considerata fuori corso, ma i giudici hanno stabilito che la condizione di salute mentale deve essere valutata nel caso. La studentessa rischiava l’espulsione, ma la decisione legale ha impedito questa conseguenza.
La questura le aveva respinto la richiesta di soggiorno perché era finita fuori corso all'università. Ma la studentessa straniera iscritta all'Unibo potrà rimanere in Italia perché è riuscita a dimostrare che il rallentamento nel dare gli esami non era dovuto a un disinteresse, ma a una grave. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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