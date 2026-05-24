I funerali di Carlo Petrini si sono svolti a Pollenzo, con manifesti che recitavano “Le tue idee ci guideranno”. La cerimonia ha riunito familiari, amici e membri dell’associazione Slow Food. La salma è stata accompagnata fino al cimitero locale, dove sono stati officiati i funerali. La partecipazione è stata numerosa e silenziosa. Non sono state rese note altre informazioni sul corteo o sulla cerimonia.

”Le tue idee ci guideranno”. Questa è una frase scritta sui manifesti affissi in occasione dei funerali di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food scomparso venerdì scorso Ifunerali di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Foodscomparso venerdì scorso a 76 anni, si sono snodati lungo le strade della suaPollenzo. E in un cortile verde d’erba, sotto l’ombra degli alberi, un lungo applauso ha accolto la bara. Sotto il viale di Tigli del Quadrilatero dell’agenzia della frazione di Bra (Cuneo) si svolge la commemorazione davanti alle centinaia di persone presenti. La camera ardente si è riempita di corone e mazzi di fiori, dove era presente la sorella Chiara e altri familiari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Funerali Carlo Petrini a Pollenzo: l’ultimo saluto al fondatore di Slow Food

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