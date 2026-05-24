Funerale all' aperto nella sua Bra l' ultimo saluto a Carlo Petrini morto a 76 anni
Il funerale di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, si è tenuto domenica 24 maggio 2026 a Bra. Petrini è deceduto all’età di 76 anni. La cerimonia si è svolta all’aperto nella sua città natale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto.
Il funerale di Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food morto a 76 anni, si è svolto domenica 24 maggio 2026, nella sua Bra. È stata una cerimonia laica, celebrata dalle 11,30 nel Quadrilatero dell’agenzia di Pollenzo (piazza Vittorio Emanuele), sede dell’università di scienze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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