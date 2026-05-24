Fumo e fiamme in appartamento i vicini di casa danno l’allarme

Sabato sera, in via Pranzoles a Trento, un incendio si è sviluppato in un appartamento causando un intenso fumo e fiamme. I vicini di casa hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre di emergenza stanno ancora valutando i danni all’immobile. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Le fiamme che divampano nell’appartamento, il fumo che sale e i vicini di casa che danno l’allarme. È successo sabato sera, 23 maggio 2026, in via Pranzoles a Trento.Ancora non si conoscono le cause che hanno scaturito il rogo, né le esatte dinamiche dei fatti che sono tutt’ora al vaglio delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane

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