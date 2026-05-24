Fugge dopo l’incidente e si schianta | folle inseguimento fino al Barilla Center fermato dalla polizia
Un'auto coinvolta in un incidente in via Emilia Lepido a Parma intorno alle 13 ha tentato di scappare subito dopo l’impatto. Il veicolo ha proseguito a forte velocità, attraversando diverse strade cittadine fino a raggiungere il Barilla Center. Lì, la polizia è riuscita a fermare il conducente, che si era dato alla fuga. Nessuna informazione sui danni o sulle eventuali persone coinvolte.
Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Parma dopo un incidente stradale avvenuto in via Emilia Lepido intorno alle 13.Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate lungo la strada. Subito dopo l’impatto, uno dei conducenti si è allontanato dal luogo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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