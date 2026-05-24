Fugge dopo l’incidente e si schianta | folle inseguimento fino al Barilla Center fermato dalla polizia

Notizia in breve

Un'auto coinvolta in un incidente in via Emilia Lepido a Parma intorno alle 13 ha tentato di scappare subito dopo l’impatto. Il veicolo ha proseguito a forte velocità, attraversando diverse strade cittadine fino a raggiungere il Barilla Center. Lì, la polizia è riuscita a fermare il conducente, che si era dato alla fuga. Nessuna informazione sui danni o sulle eventuali persone coinvolte.