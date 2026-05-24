Una donna di 50 anni è stata arrestata dai Carabinieri di Forino per aver violato un provvedimento di allontanamento dalla Casa Familiare e per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riferito, ha tentato di fuggire dalla struttura e ha aggredito un familiare. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato.

La predetta, nella giornata di ieri, nonostante non potesse far ritorno nell’abitazione ove si erano verificati precedenti episodi di violenza, ha violato la misura cautelare alla quale era sottoposta e nel rientro in casa ha aggredito un familiare. I Carabinieri immediatamente allertati sono intervenuti sul posto bloccando la donna ed evitando ulteriori conseguenze. Condotta in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, la 50enne è stata tratta in arresto e dopo le formalità di rito è stata associata alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino Elezioni amministrative, urne aperte negli 88 comuni campani: riflettori su Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fugge dalla Casa Famiglia e aggredisce un congiunto: arrestata

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