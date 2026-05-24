Frontale a Dolzago | 38enne valtellinese in prognosi riservata

Da sondriotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 38 anni proveniente dalla Valtellina è rimasta coinvolta in un incidente stradale frontale avvenuto a Dolzago, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di venerdì. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova in prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali altri coinvolti.

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Una donna valtellinese di 38 anni è stata coinvolta in un grave incidente stradale a Dolzago, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di venerdì e si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza.La dinamicaSecondo le ricostruzioni effettuate dalle forze. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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