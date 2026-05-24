Frontale a Dolzago | 38enne valtellinese in prognosi riservata
Una donna di 38 anni proveniente dalla Valtellina è rimasta coinvolta in un incidente stradale frontale avvenuto a Dolzago, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di venerdì. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova in prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali altri coinvolti.
Una donna valtellinese di 38 anni è stata coinvolta in un grave incidente stradale a Dolzago, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di venerdì e si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza.La dinamicaSecondo le ricostruzioni effettuate dalle forze. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie e thread social correlati
Anziana travolta a Origgio, è in prognosi riservataUn incidente stradale si è verificato oggi a Origgio, coinvolgendo un'anziana di 87 anni che è stata investita da un veicolo.