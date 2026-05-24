Frontale a Dolzago | 38enne valtellinese in prognosi riservata

Notizia in breve

Una donna di 38 anni proveniente dalla Valtellina è rimasta coinvolta in un incidente stradale frontale avvenuto a Dolzago, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di venerdì. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove si trova in prognosi riservata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali altri coinvolti.