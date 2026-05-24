Frigorifero da 270 chili cade addosso a Laura Clery | Potevo morire davanti ai miei figli ora faccio causa agli installatori

Un frigorifero di oltre 270 chilogrammi è caduto su un'attrice americana mentre era in casa con i figli, causando gravi ferite. La donna ha dichiarato di aver rischiato la vita e di aver pensato di morire davanti ai figli. Dopo l’incidente, ha deciso di intentare una causa contro gli installatori dell’elettrodomestico. L’incidente si è verificato durante le operazioni di montaggio, ma non sono stati forniti dettagli sulle responsabilità o sulle circostanze precise.

Se oltre 270 chilogrammi ti cadono addosso non è detto tu possa poi raccontarlo a qualcuno. Laura Clery, attrice, comica e creator americana, è sopravvissuta all'incidente e ha raccontato di essere stata quasi uccisa da un frigorifero: è caduto su di lei mentre era in casa con i due figli. Per. 🔗 Leggi su Today.it

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“Un frigorifero da oltre 270 chili mi è caduto addosso, ho rischiato di morire. Non respiravo, ho scritto un messaggio al mio ex marito”: Laura Clery racconta l’incidenteLaura Clery ha raccontato di essere stata colpita da un frigorifero di oltre 270 chili che le è caduto addosso, mettendo a rischio la vita.

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