Franco Ricciardi si è sposato chi è la moglie Anna Mellone

Franco Ricciardi si è sposato con Anna Mellone. Ricciardi, cantante e attore napoletano nato nel 1966, ha celebrato il matrimonio con Mellone. La coppia non ha reso pubblici dettagli sulla cerimonia o sulla loro relazione. Ricciardi è noto per la sua carriera musicale e le sue interpretazioni teatrali.

Franco Ricciardi, pseudonimo di Francesco Liccardo, è un cantautore e attore nato a Napoli il 6 ottobre 1966. Nel corso della sua carriera ha pubblicato venti album in studio e conquistato due David di Donatello per la migliore canzone originale grazie ai brani “’A verità”, dal film Song’e Napule, e “Bang Bang”, tratto da Ammore e malavita. Nel suo palmarès anche un Nastro d’Argento, un Globo d’Oro e un Ciak d’Oro. Chi è Anna Mellone, la moglie di Franco Ricciardi. Quella tra Franco Ricciardi e Anna Mellone è una storia costruita lontano dai riflettori, fatta di convivenza, complicità e presenza reciproca, nata sei anni fa e cresciuta nel tempo fino alla decisione di sposarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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