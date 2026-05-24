Francesco Bonami | L’arte di Jeremy Deller che parla alla gente

Notizia in breve

Un'opera di Jeremy Deller è stata vandalizzata nella notte. La scena mostra danni evidenti a una delle sue installazioni pubbliche, con parti distrutte e graffiti sulla superficie. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata. La struttura danneggiata rappresentava un elemento di arte partecipativa, visibile in un'area urbana centrale. La rimozione dei danni è già in corso.