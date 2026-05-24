Francesco Bonami | L’arte di Jeremy Deller che parla alla gente

Da vanityfair.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'opera di Jeremy Deller è stata vandalizzata nella notte. La scena mostra danni evidenti a una delle sue installazioni pubbliche, con parti distrutte e graffiti sulla superficie. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata. La struttura danneggiata rappresentava un elemento di arte partecipativa, visibile in un'area urbana centrale. La rimozione dei danni è già in corso.

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Con le sue opere, Deller ci racconta la nostra condizione umana attuale. Se questo non è ciò che l’arte dovrebbe fare, allora a che serve l’arte?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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