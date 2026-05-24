Francesca Manzini si espone sull’isola dei famosi | arriva la sua decisione

Francesca Manzini ha annunciato di voler partecipare a un nuovo reality show. La showgirl ha confermato la sua presenza sull’isola dei famosi durante un’intervista. Non ha fornito dettagli sulla data di inizio o sul ruolo che ricoprirà. La decisione arriva dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip. La sua partecipazione è stata ufficializzata tramite i social. La produzione del programma non ha ancora comunicato ulteriori informazioni.

Francesca Manzini si espone sull’isola dei famosi: l’ex gieffina pronta per un nuovo reality show? Arriva la sua risposta. Per la Manzini il Grande Fratello é stato un vero e proprio debutto nel mondo dei reality show. Francesca potrebbe prendere parte anche al cast de l’isola dei Famosi in partenza nei prossimi mesi? Da quando è stata eliminata dal reality show si é riconnessa con i suoi fan che l’hanno seguita e supportata, e tra un’imitazione ed una box domande, Francesca ha risposto a tante curiosità dei fan regalando soddisfazioni, emozioni e qualche piccola anticipazione. Leggi anche Roma, una notte al museo con Ditonellapiaga: piano... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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