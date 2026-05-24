Francesca Manzini imita Ilary Blasi nel cuore di Roma | Benvenuti al Gran San Pietrello Pope
Francesca Manzini ha imitato Ilary Blasi durante un evento nel centro di Roma, usando un tono di voce e movenze simili a quelli della conduttrice. La performer ha scherzato sul nome del Grande Fratello, chiamandolo “Gran San Pietrello Pope”. L’imitazione si è svolta in un contesto informale e ha coinvolto il pubblico presente. La Manzini ha fatto riferimento alla recente conclusione del reality show e alla sua nostalgia per il programma.
Il tono di voce è uguale. A tratti anche le movenze. Francesca Manzini, complice la nostalgia del GF VIP da poco concluso, imita Ilary Blasi ribattezzando il GF col Gran San Pietrello Pope. In Piazza San Pietro, nel cuore di Roma, la comica omaggia la conduttrice conterranea che ha traghettato egregiamente il reality in cui Francesca ha gareggiato. Il romano è il linguaggio scelto. Francesca sui social carica un video dell’imitazione di Ilary: “Ce sarà un concorrente solo: er ruggito della cristianitá. De chi sto a parlá? De Papa Leone che c’ha deliziato de’ sta permanenza che spero je duri tanto”. “Ovviamente votate con Amen”, aggiunge Manzini, passando poi a descrivere come è nato San Pietro, ironizzando sulla sinonimia dei San pietrini presenti su strada. 🔗 Leggi su 361magazine.com
La rivelazione di Francesca Manzini scuote il Grande Fratello Vip
Notizie e thread social correlati
“Ha toccato mia madre”. Caos al Grande Fratello, Francesca Manzini perde la testa: Ilary Blasi costretta a intervenireDurante la diretta del Grande Fratello Vip, si sono verificati momenti di forte tensione.
Ilary Blasi scatenata in treno (VIDEO): interpreta la coreografia con ‘tecnicismi centrali’ di Francesca ManziniUna clip pubblicata sui social mostra la showgirl romana mentre balla con entusiasmo a bordo di un treno diretto a Roma, in vista della puntata...
Argomenti più discussi: Grande Fratello Vip, Francesca Manzini vuole diventare Annalisa; Gf Vip, Manzini vs Lucarelli: Mi ha licenziata 10 anni fa. La replica della giornalista.
Le coreografie di Francesca Manzini hanno contagiato tutti. Anche Ilary Blasi: nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di martedì 12 maggio, la conduttrice si è divertita a imitare i passi della concorrente, ormai diventata una vera e propria star dei soci facebook
Francesca Manzini, liti durissime anche oltre il GF Vip: lo scontro con Soleil SorgeDopo l’eliminazione dal reality show condotto da Ilary Blasi l’imitatrice è sbarcata a The Unknown su Rai 2, dove ha attaccato l’ex vippona: Zero rispetto ... libero.it
GF Vip, Francesca Manzini eliminata: due concorrenti arrivano in finaleIl Grande Fratello Vip è ormai arrivato alle battute finali. Mancano soltanto una puntata alla conclusione di un'edizione che, pur non brillando negli ascolti, è riuscita a costruire un cast capace di ... msn.com