Francesca Manzini imita Ilary Blasi nel cuore di Roma | Benvenuti al Gran San Pietrello Pope

Notizia in breve

Francesca Manzini ha imitato Ilary Blasi durante un evento nel centro di Roma, usando un tono di voce e movenze simili a quelli della conduttrice. La performer ha scherzato sul nome del Grande Fratello, chiamandolo “Gran San Pietrello Pope”. L’imitazione si è svolta in un contesto informale e ha coinvolto il pubblico presente. La Manzini ha fatto riferimento alla recente conclusione del reality show e alla sua nostalgia per il programma.