Il Comune di Capannoli ha avviato iniziative per promuovere la qualità del cibo e l’educazione alimentare, puntando anche sulla valorizzazione del territorio. Le attività sono rivolte a sensibilizzare sulla biodiversità e sull’importanza di preservare le risorse locali attraverso pratiche sostenibili. L’obiettivo è rafforzare il legame tra cultura alimentare e tutela ambientale, coinvolgendo la comunità in progetti che valorizzano le produzioni tipiche e il patrimonio gastronomico locale.

Qualità del cibo, educazione alimentare e valorizzazione del territorio. Il Comune di Capannoli ha aderito al progetto "Foodland: Paesaggi del Cibo", promosso da Aiccre, entrando nella rete dei territori del Mediterraneo impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale, agricolo ed enogastronomico. Foodland nasce con l’obiettivo di promuovere il valore culturale del cibo, legandolo ai paesaggi di produzione, alle tradizioni locali e alla storia delle comunità. Un progetto che mette al centro la sostenibilità, la biodiversità, le produzioni tipiche e la qualità alimentare come elementi fondamentali dello sviluppo territoriale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fra la sostenibilità e la biodiversità: "Ecco il valore culturale del cibo"

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