Foto parole racconti | il viaggio riparte Ecco tutti gli orari e le informazioni utili
La mostra ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ riprende il suo percorso con una tappa a Ravenna, dopo aver visitato Bologna e Modena. Sono stati annunciati gli orari di apertura e le date di esposizione, che permetteranno ai visitatori di accedere alle esposizioni di foto, parole e racconti. La manifestazione prosegue nel cuore dell’Emilia-Romagna, offrendo l’opportunità di esplorare un percorso storico attraverso diversi mezzi e testimonianze.
Il tour continua. Dopo il successo di Bologna e di Modena, la mostra ‘ Occhi sulla storia: 1885-2025 ’ fa tappa a Ravenna e continua il proprio itinerario attraversando il cuore dell’ Emilia-Romagna. Un’iniziativa nata per celebrare i 140 anni de il Resto del Carlino, in un viaggio immersivo attraverso tre secoli, dall’Ottocento fino ai giorni nostri, nella storica sede degli Antichi Chiostri Danteschi, a due passi dalla Tomba di Dante e di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. Si parte già domani, lunedì 25 maggio: alle 17 la registrazione, poi il taglio del nastro alle 17.30, mentre l’apertura al pubblico sarà dal 26 maggio al 14 giugno, con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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