Foto parole racconti | il viaggio riparte Ecco tutti gli orari e le informazioni utili

Notizia in breve

La mostra ‘Occhi sulla storia: 1885-2025’ riprende il suo percorso con una tappa a Ravenna, dopo aver visitato Bologna e Modena. Sono stati annunciati gli orari di apertura e le date di esposizione, che permetteranno ai visitatori di accedere alle esposizioni di foto, parole e racconti. La manifestazione prosegue nel cuore dell’Emilia-Romagna, offrendo l’opportunità di esplorare un percorso storico attraverso diversi mezzi e testimonianze.